العالم اليوم - أول سفينة روسية إلى ماريوبول.. وأوكرانيا تتحدث عن "نهب"

انتم الان تتابعون خبر أول سفينة روسية إلى ماريوبول.. وأوكرانيا تتحدث عن "نهب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 12:21 مساءً - دخلت سفينة روسية ميناء ماريوبول للمرة الأولى منذ استكملت روسيا سيطرتها على المدينة الأوكرانية، وذلك لتحميل معادن وشحنها شرقا إلى روسيا، في خطوة وصفتها كييف بأنها "نهب".

وقال متحدث باسم الميناء لوكالة "تاس" الروسية، السبت، إن السفينة ستحمل 2700 طن من المعادن، قبل أن تبحر 160 كيلومترا باتجاه الشرق إلى مدينة روستوف الروسية على نهر الدون، الإثنين.

ولم يذكر المتحدث أين أُنتج المعدن.

وقالت ليودميلا دينيسوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا، إن الخطوة الروسية تصل إلى حد النهب.

وكتبت على تطبيق المراسلة "تلغرام": "يستمر النهب في الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مؤقت. بعد سرقة الحبوب الأوكرانية، لجأ المحتلون إلى تصدير المنتجات المعدنية من ماريوبول".

وسيطرت روسيا بالكامل على ماريوبول الأسبوع الماضي، عندما استسلم أكثر من 2400 مقاتل أوكراني في مصنع "آزوفستال" للصلب على بحر آزوف.

وقالت موسكو الخميس، إن الألغام أزيلت من الميناء وفتح مجددا أمام السفن التجارية.