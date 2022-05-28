موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب فرنسا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 222 التي تجمع ريال مدريد ضد ليفربول اليوم السبت الموافق 28 مايو “آيار/ ماي” 2022، حيث يلتقي ريال مدريد الفريق الأكثر حصداً للقب التشامبيونزليج برصيد 13 لقب مع فريق ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 6 ألقاب مناصفةً مع بايرن ميونخ، ويأمل الريدز في تحقيق الفوز والأخذ بالثأر من خسارته ضد الميرنجي في نهائي موسم 2018 على ملعب أولمبيسكي بثلاثة أهداف سجلها بنزيمة، وجاريث بيل “هدفين” مقابل هدف وحيد سجله ساديو ماني، وسينطلق موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يلاقي ليفربول في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والعودة لمنصات تتويج التشامبيونزليج التي غاب عنها في المواسم الثلاث الأخيرة، حيث يدخل رفاق أنشيلوتي المباراة متمتعاً بمعنويات مرتفعة بفوزه بلقب الدوري الأسباني، ليستعيد اللقب الذي فقده المويم الماضي لصالح أتلتيكو مدريد، ويأمل الميرنجي التغلب على فريق إنجليزي آخر في طريقه نحو اللقب، بعدما أطاح برفاق جوارديولا في نصف النهائي بعد ريمونتادا رائعة بانتصاره إياباً على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد بفوز السيتيزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

كلوب ورفاقه يأملوا في التفوق على ريال مدريد للمرة الأولى مع الألماني الذي خسر نهائي 2018، وأتبعه بالخسارة ضد الفريق الأسباني في ربع نهائي 2020 بالخسارة ذهاباُ على سانتياغو برنابيو بثلاثة أهداف سجلها جونيو “هدفين”، واسينسيو مقابل هدف وحيد سجله صلاح الذي اكتفى ورفاقه بالتعادل السلبي في مباراة الإياب على ملعبهم آنفيلد ليودعوا البطولة، ويأمل الريدز في تعويض جماهيره عن خسارتهم لقب الدوري الإنجليزي منذ أيام بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بعد منافسة دامية بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري الأبطال

السبت 26 مايو 2022.

8:00 بتوقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، وقطر، سوريا، فلسطين، والأردن.

11:00 بتوقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول مجاناُ