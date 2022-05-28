جمال رشدى متحدثا جديدا باسم الأمين العام للجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - تجدر الإشارة إلى أن المستشار رشدى دبلوماسى مصرى معار إلى مكتب الأمين العام للجامعة، مسؤول عن متابعة ملفات سياسية متعددة، وسبق له العمل فى عدة مواقع دبلوماسية بالخارجية المصرية.

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