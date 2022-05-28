العالم اليوم - إنفوغرافيك.. مزايا "شينوك 47-إف" التي ستنضم للجيش المصري

انتم الان تتابعون خبر إنفوغرافيك.. مزايا "شينوك 47-إف" التي ستنضم للجيش المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 11:15 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مؤخرا، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات مروحية عسكرية من طراز "شينوك 47-إف" وعتاد متصل بها لمصر، في صفقة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن "مصر كانت قد طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر شينوك 47-إف"، مشيرة إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة بوينغ الأميركية، بحسب رويترز.

وفي يناير الماضي، نشرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، بيانا بشأن صفقة بيع طائرات "سوبر هيركوليز" وعتادا متصلا بها لمصر، قيمتها 2.2 مليار دولار.

وحينها، أكد البيان أن "هذا البيع المقترح، سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، يعد شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

وتعد مروحية شينوك 47 إف، التي تنتجها شركة "بوينغ"، طائرة عسكرية متعددة المهام، فهي مروحية نقل عسكري ثقيلة، تتميز بوجود محركين دوارين، أحدهما في المقدمة والآخر في الذيل، كما يمكن استخدامها في العمليات الخاصة ونقل الجنود والمعدات والدعم اللوجستي.

وبدأت بوينغ بإنتاج هذه المروحية الثقيلة، في العام 1961، ودخلت الخدمة في العام 1962، وشاركت في حرب فيتنام عام 1965، وذلك قبل عام من إجراء أول تحديث عليها في العام التالي.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح العديد من المواصفات والمزايا التي تتميز بها مروحية "شينوك 47-إف"، التي سيتم تزويد مصر بها، وهي متطورة قياسا بالطراز الأول منها.

الجدير بالذكر أن هذه الطائرة المروحية المتطورة، التي يتألف طاقمها من 3 أفراد، مازالت في الخدمة بالجيش الأميركي بالإضافة إلى نحو 20 دولة أخرى.