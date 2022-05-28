العالم اليوم - الخدمة العسكرية تحرم لاعبا من خوض مباراتين لمنتخب بلاده

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 11:15 صباحاً - يفتقد منتخب كوريا الجنوبية خدمات هوانغ هي-تشان، جناح ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، خلال مباراتي البرازيل وتشيلي الوديتين استعدادا لمونديال قطر 2022، وذلك بسبب إتمام خدمته العسكرية الإلزامية في بلاده.

وكان هوانغ البالغ من العمر 26 عاما قد أعفي من أداء الخدمة العسكرية بعد فوز منتخب بلاده تحت 23 عاما بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في عام 2018.

لكنه رغم ذلك فهو ملزم بأداء تدريبات أساسية على مدار أربعة أسابيع، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده الذي يقوده المدرب البرتغالي باولو بينتو في مواجهة تشيلي في السادس من يونيو لمقبل.

كما سيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره البرازيلي في الثاني من يونيو المقبل، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وبعد ذلك ستلعب كوريا الجنوبية في مواجهة مع باراغواي في العاشر من الشهر المقبل، ثم تواجه مصر بعدها بأربعة أيام.