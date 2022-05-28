نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 وخطوات الاستعلام الكترونياً برقم الجلوس في المقال التالي
ظهرت أخيرا نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، في معظم مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات مصر، وتمكن الألاف من الطلاب واولياء الامور من استخراج النتائج بشكل الكتروني من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني الذي فعلته وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة للتسهيل على الطلاب وحمايتهم من التواجد في الزحام خوفا على صحتهم وسلامتهم، وفي التقرير التالي نرصد لكم اهم التفاصيل.
نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022
أعلنت مديريات التربية والتعليم في معظم المحافظات المصرية عن ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، بشكل رسمي ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وقد أوضحت العديد من المصادر أن نتائج الطلاب جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ هذا العام، وهو ما اشارت إليه نسبة النجاح التي اعدت الـ 85%، وقد أوضحت الوزارة من قبل الخطوات اللازم اتباعها لاستخراج النائح والتي شملت ما يلي:
- الدخول مباشرة على الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الاساسي.
- ثم يختار المستعلم ايقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
- ويحدد المرحلة الدراسية.
- بعد ذلك يقوم بإدخال بيانات الكالب من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم.
- ثم يضغط على أيقونة عرض النتيجة.
وقد جائت توزيع الدجات للصف الاول الاعدادي وفقا لما يلي:
- مادة اللغة العربية : الدرجة النهائية من 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة.
- اللغة الإنجليزية: المجموع النهائي من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.
- الرياضيات: تكون من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
- وفي مادة العلوم: الدرجة النهائية تكون من 40 درجة، ودرجة النجاح يكون من 20 درجة.
- وبذلك يكون المجموع الكلى: من 280 درجة، والنجاح من 140 درجة.
أما عن المواد الفرعية فتكون كالتالي:
- التربية الدينية: الدرجة النهائية 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة.
- التربية الفنية: الدرجة النهائية 20 درجة، ودرجة النجاح من 10 درجات.
- الحاسب الآلي: الدرجة النهائية من 20 درجة، ودرجة النجاح من 10 درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 وخطوات الاستعلام الكترونياً برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.