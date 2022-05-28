لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 وخطوات الاستعلام الكترونياً برقم الجلوس

ظهرت أخيرا نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، في معظم مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات مصر، وتمكن الألاف من الطلاب واولياء الامور من استخراج النتائج بشكل الكتروني من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني الذي فعلته وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة للتسهيل على الطلاب وحمايتهم من التواجد في الزحام خوفا على صحتهم وسلامتهم، وفي التقرير التالي نرصد لكم اهم التفاصيل.

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

أعلنت مديريات التربية والتعليم في معظم المحافظات المصرية عن ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، بشكل رسمي ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وقد أوضحت العديد من المصادر أن نتائج الطلاب جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ هذا العام، وهو ما اشارت إليه نسبة النجاح التي اعدت الـ 85%، وقد أوضحت الوزارة من قبل الخطوات اللازم اتباعها لاستخراج النائح والتي شملت ما يلي:

الدخول مباشرة على الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الاساسي .

. ثم يختار المستعلم ايقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

ويحدد المرحلة الدراسية.

بعد ذلك يقوم بإدخال بيانات الكالب من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم.

ثم يضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وقد جائت توزيع الدجات للصف الاول الاعدادي وفقا لما يلي:

مادة اللغة العربية : الدرجة النهائية من 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: المجموع النهائي من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

الرياضيات: تكون من 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.

وفي مادة العلوم: الدرجة النهائية تكون من 40 درجة، ودرجة النجاح يكون من 20 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلى: من 280 درجة، والنجاح من 140 درجة.

أما عن المواد الفرعية فتكون كالتالي: