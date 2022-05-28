نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 مُتاحة على بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 في الكثير من المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، إلا أنه ما زالت تزداد عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، عن النتيجة وعن خطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من قبل أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من استخراج النتيجة ولا يزالوا يبحثون عنها، وفي التقرير التالي نوضح أهم التفاصيل.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالفعل وبشكل رسمي في الكثير من المديريات التعليمية إذ تمكن الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة درجات الطلاب وكذلك تقدير نتيجة الدرجات التفصيلية، بينما مازال هناك العديد من أولياء الأمور لميتمكنوا من فهم الألوان التي تم الاعلان عنها والتي توضح تقييمات الطلاب وفقا للنظام الجديد الذي يتم تطبيقه هذا العام وهو ما نوضحه لكم من خلال السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الخطوات الازمة للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 وهي كما يلي:

أولاً يتم الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ومن ثم اختيار المرحلة الدراسية.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح

وإدخال البيانات اللازمة مثل بيانات المدرسة والمنطقة التعليمية.

وأخيراً يتم الضغط على عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر انة قد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان، و يكون ذلك من خلال 4 ألوان يعبر كل لون عن مستوى الطالب في الامتحانات التي أجراها مؤخراً، وقد جاءت تلك الألوان على النحو التالي؛