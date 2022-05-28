نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن نتيجتك الأن في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 بالإسم فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، والتعرف على النتيجة برابط شغال مباشر للإستعلام عن النتيجة مباشرة برقم الجلوس، والحصول على نتيجة طلاب وطالبات الإعدادية بسوهاج بالإسم فقط، من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والمختصة بعرض نتائج الشهادة الإعدادية الكترونياً، من أجل التسهيل على الطلاب في التعرف على نتيجتهم بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، حيث انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج قبل أيام، ومنذ ذلك الحين يزيد البحث عن راوبط اعلان النتيجة، حيث أن نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم النتائج في مرحلة الطالب التعليمية، فهي سنة اتمام مرحلة التعليم الأساسي.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج الدكتور عربي أبو زيد، انتهاء أعمال اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بعد أن قام العاملين بلجان تصحيح نتيجة الإعدادية بسوهاج بتصحيح وتجميع النتائج، والحرص على التدقيق في المراجعة من أجل مصلحة الطلاب، إذ تميزت امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج بالسهولة واليسر، ولم ترد إلى المديرية أي شكاوى من صعوبات الإمتحانات، حيث تم التأكد من أنها كانت من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط.

وعن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، فوفقاً لما صرح به وكيل الوزارة، من المقرر أن يتم اعلان النتيجة خلال أيام قليلة، بعد ان انتهت أعمال اغلان النتيجة، على أن يتم الرصد والتجميع للدرجات ومن ثم رفع النتيجة لإعتمادها من السيد المحافظ، ليستطيع الطلاب التعرف على نتائجهم بالإسم ورقم الجلوس.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

استعلم عن نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، حيث يوفر موقع “ثقفني”، امكانية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، ونتابع معكم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، حيث أدى امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية، وهي إدارات أخميم وقوص وشرق وغرب سوهاج، وسائر الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى سائر المحافظة ككل.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

يعتمد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي بالمحافظة، ويعلن في السياق ذاته نسبة النجاح العامة على مستوى سائر محافظة سوهاج، على أن يتم قبل ذلك إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستو المحافظة، على أن نتابع معكم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج فور اعتمادها واعلانها رسمياً.