نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين في العراق عيد الأضحى وزارة الشؤون العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الماضية فرحة عارمة بين المواطنين في جمهورية العراق خاصة بعد إعلان عيدية 100 ألف دينار عراقي من قبل وزارة العمل والشؤون العراقية في العراق حيث أتيحت تلك العيدية للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك عقب اجتماع عبير الجلبى وكيلة وزارة العمل وانتهى ذلك الاجتماع عن امكانية منح 100 الف دينار للمواطنين من أجل قدوم عيد الأضحى المبارك.

منحة عيدية 100 ألف دينار عراقي في العراق 2022

وقد قامت الوزارة في هذا الاجتماعي بالاتفاق على منحة عيدية جديدة للمواطنين في جمهورية العراق الشقيقة، وقد تم الاتفاق أيضا على عدة قرارات تشملها منح مائة ألف دينار للمتقاعدين مناسبة لاقتراب عيد الاضحى المبارك بالإضافة إلى الإعفاء النهائي لمعامل الطابوق في العراق بنسبة كاملة، وإفاء الأفران والمخابز من أى غرامات بالنسبة كاملة 100% وكانت تلك القرارات رائعة بالنسبة للعديد من المواطنين في العراق، وجاءت تلك القرارات محاولة من البلاد للتسهيل على المواطنين وذلك يرجع إلى الحالة الطائة من الظروف التي يمر بها المواطنين ومراعاه خاصة لهم بأن يكونوا في حياة سعيدة في خلال الفترة القادمة والمقدرة على المعيشة.

بدء تفعيل سلم راتب الحماية الاجتماعية في العراق

الجدير بالذكر وأنه قد أعلنت أيضاً وزارة الشؤون العراقية في خلال بعض التصريحات الهامة لها للمواطنينعن بدء شمول الأسر الجديدة المخص بالراتب التابع للحماية الاجتماعية ويكون ذلك بالتفاعل مع الموزانة الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لعام 2022، وتهدف تلك الأشياء جميع المواطنين محدودي الدخل والفقراء في دولة العراق.

تفاصيل كاملة حول منحة 100 ألف دينار عراقي عيد أضحى مبارك

وقد أتاحت الوزارة مبدأ منح عيدية مائة ألف دينار عراقي للمواطنين كما ذكرنا في الأعلى مما أثار العديد من الفرح والتميز والبدء في الاستفسار بشكل عام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون العراقية، وخلال أيام يتم بدء منح العيديات للمواطنين، ونتابع معكم كافة التفاصيل حول تلك العيدية الجديدة التي تقدم لأول مرة في دولة العراق من قبل وزارة الشؤون العراقية.