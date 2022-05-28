بايدن: السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى كلمة أمام خريجى أكاديمية للقوات البحرية الأمريكية فى مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند، يوم الجمعة، إن "كل شيء يتغير بسرعة إلى درجة أن السنوات العشر القادمة ستكون الحاسمة فى هذا القرن".

وأضاف بايدن أن "هذا الوقت سيظهر ماذا سيحدث مع العالم والقيم التى تحدده ليس فقط فى المستقبل المنظور، ولكن بالنسبة للأجيال القادمة".

وذكر بايدن من بين القضايا الرئيسية فيروس كورونا والتضخم وأزمة المناخ والأحداث فى أوكرانيا.