لينك مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2022 بالإسم فقط

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عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتهت أعمال إعلان النتيجة بها، والتي تضمنت قيام لجان الإعدادية بكفر الشيخ بتصحيح النتائج ومراجعتها، ومن ثم تجميع ورصد الدرجات، تمهيداً لرفع النتيجة إلى السيد المحافظ لإعتماد والأمر بنشرها في نفس اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فمنذ انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، تتجه أنظار الطلاب وأولياء أمورهم للتعرف على النتيجة التفصيلية بالدرجات، ونوفر رابط مباشر للإستعلام عن النتيجة بالإسم فقط.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ محمد عبد الله، انتهاء لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة من أعمال اعلان النتيجة، حيث تم مراعاة اجراءات الحيطة والحذر خلال تصحيح النتائج للتأكد من حصول كل طالب على حقه في التصحيح كاملاً، مضيفاً أن امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ هذا العام، لم تشهد تسجيل أي مخالفات أو تجاوزات بمختلف لجان الإعدادية على مستوى سائر مدن ومراكز كفر الشيخ، حيث اتسمت الإمتحانات بالهدوء.

ووفقاً لإنتهاء أعمال اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، فمن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد النتيجة من السيد المحافظ والأمر بنشرها في نفس اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أن يتم الإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارات غرب وشرق كفر الشيخ، وسيدي سالم وبلطيم والرياض والحامول وبيلا ودسوق، وإدارات فوه ومطوبس وتشرين، حيث تكون النتيجة عامة على مستو المحافظة، فقد أدى امتحانات الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2022، ما يزيد عن 60 ألف و36 طالب وطالبة، والذين يتطلعون مع أولياء أمورهم للتعرف على نتيجتهم بشكل الكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

بعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة ويعلن في السياق ذاته نسبة النجاح العامة على مستوى المحافظة، ونسب النجاح في كل المواد التي أدى طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الإمتحان فيها، على أن يتم في وقت سابق اعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية على مستوى سائر الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.