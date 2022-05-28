انهيار كتل جليدية فى جبال الألب السويسرية ومصرع شخصين وإصابة 9

جدة - نرمين السيد - وتلقت شرطة كانتون فاليه بلاغا بوقوع الحادث نحو الساعة 6 صباحا، وأرسلت سبع مروحيات إنقاذ إلى كتلة غران كومبان.

ووفق بيانات الشرطة، تواجد 17 متسلقا، فى عدة مجموعات، بالمنطقة عند تحطم الجليد على ارتفاع 3400 متر. وتوفى شخصان، امرأة فرنسية (40 عاما) ورجل إسبانى (65 عاما)، فى موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص آخرين نقلوا إلى مستشفيات فى سيون ولوزان، اثنين منهم مصابان بجروح خطيرة.

وتم إجلاء المتسلقين الآخرين بواسطة مروحية. وفتح الادعاء تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.