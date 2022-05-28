العالم اليوم - الأرجنتين تعلن عن أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 مايو 2022 01:18 صباحاً - أعلنت الأرجنتين عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود في أميركا اللاتينية، حيث ذكرت تقارير إعلامية محلية أن المريض رجل يبلغ 40 عاما عاد مؤخرا من إسبانيا التي أعلنت حكومتها قبل يومين عن 59 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان إن "نتيجة فحص ال بي سي آر لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جاءت إيجابية".

وأضاف البيان أن المصاب يخضع للعلاج، في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أية أعراض.

وكشفت وزارة الصحة أيضا عن حالة ثانية مشتبه فيها لمقيم في إسبانيا يقوم بزيارة الأرجنتين حاليا، لكنه ليس على صلة بالمصاب الآخر.

وقالت الوزارة إن "الشخص مصاب بتقرحات دون أعراض أخرى مرتبطة بها".

وجدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدّة.

ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة.

ولا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة الفيروس رغم أنّ التطعيم ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.

وتم اكتشاف جدري القردة للمرة الأولى في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1970، وأُبلِغ منذ ذلك الحين عن معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.