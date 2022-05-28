نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022 menofia.gov.eg عبر موقع البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية عبر موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، حيث أشارت مصادر مُطّلعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن نتيجة الاعدادية المنوفية ٢٠٢٢ سوف تكون متاحة للاستعلام عنها بشكل إلكتروني قبل إعلانها في المدارس بيوم واحد، على أن تظهر نتيجة الثالث الاعدادي بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني فلم تعلن مديرية التربية والتعليم عن توقيت محدد، لكن حسب السنوات السابقة، فإن موقع البوابة الالكترونية ينشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية بالاسم ٢٠٢٢ بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع واحد، وعليه فإن نتيجة الاعدادية برقم الجلوس من المقرر أن تُتاح الأسبوع ما بعد المقبل، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات أمس الخميس الموافق 26 مايو 2022 في مادة الهندسة والتربية الدينية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت المصادر، أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس سوف تشهد ارتفاعا ملحوظاً في نسب النجاح، حيث أن الامتحانات لم تلاقي صعوبة من جانب الطلاب، ولم تتلق غرف المتابعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أي شكاوى من عدم وضوح أي جزئية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية اليوم السابع

بدأ البحث يزداد على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 اليوم السابع بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات طبقًا للجدول المقرر.

يوم السبت الموافق 21 مايو مادة اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الرياضية.

يوم الاحد الموافق 22 مايو مادة اللغة الانجليزية .

يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 مادة الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2022 مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 مادة الهندسة والتربية الدينية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022

كما يمكنكم كتابة رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق لتحصلون من موقع ثقفني على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة المنوفية الترم الثاني فور ظهورها.