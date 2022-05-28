عيدية ال 100 الف دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443 للمتقاعدين بالعراق

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عمر شويل - جدة عيدية ال 100 الف دينار أصدرت بشأنها اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قرار منحها للمتقاعدين المضمونين وسيتم ذلك بالتنسيق بين الوزارة ومجلس إدارة صندوق التقاعد والتضامن الاجتماعي للعمال، وقد انعقد يوم الخميس 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443 جلسة ترأستها وكيل وزارة العمل عبير الجلبي وهي الجلسة الثانية للعام 2022 وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، ومعاون المدير العام وعدد آخر من أعضاء المجلس، وسيتم منح عيدية ال 100 ألف دينار عراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022.

تفاصيل منح عيدية ال 100 الف دينار عراقي

إضافة لما سبق ووفق البيان الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد تم اتخاذ عدة قرارات خلال الجلسة المنعقدة في صالح الطبقة العمالية نذكر منها التالي:

أولًا منح عيدية ال 100 الف دينار للمتقاعدين المضمونين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443.

للمتقاعدين المضمونين بمناسبة كذلك قرار بإعفاء كافة أفران الصمون والمخابز من الغرامات بنسبة قدرها 100%.

أيضًا إعفاء معامل الطابوق من الغرامات بنسبة قدرها 100%.

في النهاية تم اتخاذ قرارات الإعفاء من الغرامات نظرًا ومراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تمر بها البلاد.

إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق

في سياق متصل تم الإعلان من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار محمد عن إطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ لشهر آيار 2022 كذلك دعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة جميع المستفيدين من الهيئة إلى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة منهم مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ومصرف آشور لاستلام رواتبهم وذلك بعد أن تم اكتمال كافة الإجراءات وإبلاغ المستفيدين من قبل المصارف.

وزارة العمل تطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة 2022

في الختام أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن شمول أسر جديدة براتب الحماية الاجتماعية مرهون بالموازنة الجديدة للعام 2022 والذي يستهدف مواطنين تحت خط الفقر وفق شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية كذلك أكدت الوزارة على سعيها دراسة وتطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة بعد توفر تخصيصات مالية بالوزارة.