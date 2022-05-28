نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول نظام نور رياض الأطفال 1443 رابط موقع نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول نظام نور أصبح محل بحث مكثف من قبل أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1444، وذلك مع اقتراب موعد تسجيل رياض الأطفال 1443، فقد نشرت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444، ومنذ هذه اللحظة وقد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل أولياء الأمور عن نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، وكذلك رابط موقع نظام نور الإلكتروني وطريقة تسجيل طالب جديد، وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول حتى يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، وذلك للأطفال البالغين سن ثلاث سنوات ولم يكملوا سن السادسة، وما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة لنجاح عملية التسجيل.

تسجيل دخول نظام نور

قد وضعت وزارة التعليم السعودية جدول به مواعيد التسجيل الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس، وكذلك خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وأيضاً خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة، وسوف نترك لكم هذا الجدول في هذا المقال للاطلاع عليه.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1444

يبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال بدايةً من يوم الأحد 28\10\1443 ويستمر خلال العام الدراسي. لمن أكمل الثلاث سنوات ولم يبلغ السادسة وفق الجدول التالي.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط موقع نظام نور 1443

يتم تسجيل طالب جديد في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال بطريقة إلكترونية عن طريق نظام نور برقم الهوية وبعد القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد واختيار مرحلة رياض الأطفال.

إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة والنقر على تسجيل.

noor.moe.gov.sa

يعد موقع نظام نور من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. حيث يوفر الموقع إمكانية تسجيل الطلاب الجدد لجميع المراحل ولمختلف أنواع المدارس إلكترونياً. حيث يتمكن ولي الأمر أو مدراء المدارس أو موظفي إدارة الاختبارات والقبول من إضافة الطلاب الجدد إلكترونياً. كما أن لنظام noor العديد من المميزات الأخرى منها استخراج نتائج الطلاب والكشف عن درجاتهم.