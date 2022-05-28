“بوابة النتائج” نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 لكافة المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من الطلاب واولياء الامور في مختلف المحافظات المصرية هو نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، حيث ان النتيجة قد ظهرت في محافظات القاهرة وكفر الشيخ والبحيرة وبعض مدارس محافظة القاهرة، والجدير بالذكر ان النتيجة الخاصة بالطلاب أصبحت متوفرة الكترونيا، وذلك ليحصل جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات الهامة البسيطة التي يتم طلبها داخل موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

حسب ماتم الإعلان عنه فإن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 من المقرر أن تكون من 280 درجة، على أن تكون مقسمة إلى 140 درجة في الترم الأول و 140 درجة أخرى في الترم الثاني، وذلك في كافة المحافظات المصرية، والجدير بالذكر أن النتيجة الالكترونية من المقرر أن تكون متاحة من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب، بالاضافة إلى غيرهم من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، والجدير بالذكر أن النتيجة ستصدر للطلاب بناءًا على الرقم القومي فقط، حسب ما تم الإعلان عنه من المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

يمكن الان لكافة طلاب الصف الأول الاعدادي التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، وذلك عن طريق اجراء بعض الخطوات البسيطة داخل موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي مثل الآتي: