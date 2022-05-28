نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة الالكترونية نتائج الطلاب

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس والاسم، بعد أن انتهى الطلاب والطالبات من أداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني، أصبحوا الآن يبحثون عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في كفر الشيخ في حميع الإدارات والمراكز التعليمية، دسوق وفوّه ومطوبس وقلّين وسيدي سالم والرياض وسيدي غازي وبيلا والحامول وبلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، بعد أن كانت محافظة الجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتائج امتحانات طلابها، والتي اعتمدها المحافظ اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 82% مساء الخميس.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2022

لم تحدد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ موعداً نهائيًا من أجل ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم بالدرجات، إلا أن هناك مصادر أعلنت على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الثاني على موقع البوابة الالكترونية منتصف الأسبوع المقبل، على أن يوافيكم موقع ثقفني بكل جديد.

يذكر أن أعمال الامتحانات سارت على النحو المطلوب، حيث لم تتلقى غرف المتابعة أي شكاوى من صعوبة أو غموض بعض الجزئيات، كما لم ترصد أي حالات غش أو تداول للأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انضباط الطلاب واتباع الإجراءات الإحترازية من تباعد.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2022

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

من خلال موقع ثقفني يمكنكم الحصول على رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس والاسم فقط أكتب رقم الجلوس الخاص بك في تعليق في أسفل المقال وسوف نوافيكم بدرجات الطالب فور اعتمادها ونشرها على الفور، ابقوا معنا.