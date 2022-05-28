نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 رابط موقع نظام نور برقم الهوية noor وأولويات القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 من أهم المواضيع التي يجري عليها بحث مكثف الآن عبر محرك البحث جوجل، حيث يسعى الكثير من أولياء الأمور نحو تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1444، وقد وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، جدول مواعيد تسجيل الطلاب الجدد لجميع المراحل التعليمية رياض الأطفال وخريجي الروضات وأولى ابتدائي، وسوف نترك لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط موقع نظام نور برقم الهوية، وكذلك ما هي الأولوية في القبول بالنسبة للمتقدمين، وطريقة تسجيل طالب جديد في رياض الأطفال من خلال حساب ولي الأمر.

موقع نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول من أهم المواقع الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للعملية التعليمية، حيث يتم من خلال موقع نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov.sa تسجيل الأبناء إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب لمقار المدرسة أو الإدارة التعليمية، كما يتم من خلال نظام نور تسجيل دخول استخراج نتائج الطلاب لجميع المراحل.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

يتم البدء في تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال بدايةً من يوم الأحد بتاريخ 28\10\1443، ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي لمن أكمل الثلاث سنوات ولم يبلغ السادسة، ويتم التسجيل إلكترونياً عبر نظام نور وحسب الأولوية في القبول، وسوف نتعرف على شروط أولوية القبول من خلال السطور القادمة.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1443

لتسجيل طالب جديد في رياض الأطفال عبر نظام نور عليك اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب أن يكون لدى ولي الأمر حساب مفعل على نظام نور.

الدخول بحساب ولي الأمر على رابط موقع نظام نور noor.moe.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وعادةً ما تكون رقم الهوية وكذلك كلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تسجيل الأبناء ثم النقر على تسجيل طالب جديد.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب وتوضيح صلة القرابة ابن أو ابنه.

بعد إدخال جميع البيانات بشكل صحيح قم بالنقر على أيقونة التالي وبعدها قم بتحديد الصف مستوى أول أو مستوى ثاني.

اختيار المدرسة الرئيسية والمدرسة الاحتياطي وإدارة التعليم ومركز التعليم والمحافظة والحي وغير ذلك.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات قم بالموافقة على القوانين والشروط والنقر على تسجيل.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول وأولويات القبول