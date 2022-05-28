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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، لقد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة أمس الخميس الموافق يوم 26 مايو 2022 حيث قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولذلك فإن البحث قد زاد كثيرًا عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، ويأتي ذلك لرغبة الطلاب في الحصول على النتيجة الخاصة بهم الكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك تخفيفًا على المواطنين ويسهل لكافة الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال بعض البيانات البسيطة الخاصة بكل طالب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس
لقد وصلت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية إلى 82.6 بالمئة، وتعتبر تلك النسبة متميزة مقارنةً بنسب النجاح في السنوات الماضية، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان ان نتيجة طلاب الثالث الاعدادي في المحافظات التي لم تصدر بعد مثل الاسكندرية والقاهرة وغيرهم من المقرر ان تصدر قبل نهاية الاسبوع الحالي لجميع الطلاب في جميع المحافظات المصرية، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وهو الرقم الذي قام الطلاب بتأدية الامتحانات من خلاله، فعِند إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع ستصدر النتيجة فورًا في جميع المواد العلمية بالاضافة إلى المجموع الكلي الخاص بالطالب.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس
- قم بالضغط علي موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 وهو موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب.
- قم بالنقر على خدمة “نتيجة الصف الثالث الاعدادي” ضمن كافة الخدمات التعليمية المتاحة أمامك في الموقع.
- سيطلب منك الموقع بعض البيانات للتعرف على النتيجة الخاصة بك، وأهم تلك البيانات هي رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك باللغة الانجليزية، ثم اضغط على استعلام.
- ستصدر لك النتيجة الخاصة بك في كافة المواد العلمية والأدبية في المواد المُضافة للمجموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس “الترم الثاني” على بوابة النتائج الالكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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