شروط الضمان المطور للمتزوجة المطلقة العزباء الموظفين للمتقاعدين

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عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للمتزوجة من الأشياء التي يرغب في معرفتها الكثير من السيدات داخل الممكلة، ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر والتي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية حتى يقدم هذا الراتب لمستحقيه، وخلال المقال سنوضح جميع شروط الضمان المطور للمتزوجة، وتاريخ اصدار راتب الضمان، وشروط الحصول عليه من قبل العازب والمطلقة، لذا تابعونا.

شروط الضمان المطور للمتزوجة

تتمثل شروط الضمان المطور للمتزوجة في الآتي:

أن تكون المرأة وزوجها يملكون الجنسية السعودية، ويقيمون بداخل المملكة بصفة دائمة.

أن يكون الراتب الخاص بها لا يزيد عن المعدل الذي تم تحديده من قبل الضمان.

امتلاك الوثائق التي تثبت حالات الطلاق، وكذلك الهجرة.

ألا يزيد عمر المرأة عن ٦٥ عام.

ألا تكون المرأة مالكة لأي سجل تجاري.

إذا كانت المرأة متزوجة يجب تقديم ما يثبت أن الزوج لا يقدر على إعالة الأسرة.

إذا كانت المرأة مطلقة وتم زواجها يلغى المعاش.

شروط كفالة المطور للمرأة المتزوجة

أن تكون المرأة وصلت إلى سن الشيخوخة.

تقديم أثباتات على الإقامة الدائمة للمرأة داخل المملكة.

ضرورة غياب الزوج، وعدم وجود أي أخبار تخصه.

عدم امتلاك المرأة لأي عقار.

ألا يكون الدخل الشهري يتعدى الحد المخصص للكفالة.

أن تكون المرأة المقدمة تمتلك الجنسية السعودية، وأن يكون لديها أطفال، وان يكون زوجها لا يقدر على العمل.

ألا تملك الزوجة سجل تجاري.

تاريخ إصدار الضمان المطور لهذا الشهر هو 2022

من المتوقع أن يتم إصدار الضمان الاجتماعي في الفترة ما بين اليوم ٢١ من شهر مايو وحتى اليوم ٢٥ من نفس الشهر.

شروط ضمان المطور للعزاب

بعد أن وضحنا شروط الضمان المطور للمتزوجة سنعرض جميع شروط الضمان المطور للعازب وهي كالتالي:

أن يكون الشخص يملك الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص مقيم في المملكة.

يَجِبُ ألاّ يعول عائلة.

لا يجب أن يكون له أي دخل ثابت.

يَجِبُ ألاّ يكون مالك ارض أو عقار.

ينبغي أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت حنيه الأمور السابقة، وفي حال الإصابة بأي مشكلة صحية ينبغي أن يتم تقديم ما يثبت ذلك.

هل يحق للمتزوجة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور؟

يحق للمتزوجة التقدم والحصول على الضمان الاجتماعي ولكن في حالة توافر جميع الشروط السابق ذكرها وان يكون الزوج لا يوجد أي أخبار عنه، أو في حالة أنه غير قادر على إعالة الأسرة حتى يتم الموافقة على تقديم المعاش.

كيف أعرف إني مؤهله في الضمان المطور؟

في حالة عدم امتلاك أي دخل ثابت، وعدم امتلاك أي عقار أو أراضي أو أي نوع من الممتلكات الأخرى.

كم الضمان المطور للمتزوجة؟

تم تحديد الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي للمتزوجة من قبل وزارة الموارد البشرية والتي تتمثل في الآتي:

القيمة الخاصة بالرعاية الاجتماعية ٢٥٧٠ ريال سعودي.

المرأة التي لديها ثلاثة أبناء فإن الراتب الذي يقدم لها هو ٣١٤٠ ريال سعودي.

المرأة التي تملك أربعة أبناء فإن الراتب الذي يقدم لها هو ٣٧١٠ ريال.

المرأة التي تملك خمسة أبناء فإن الراتب الخاص بها هو ٤٢٨٠ ريال.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي للمتزوجة؟

الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة كلمة السر والعمل على تأكيدها.

ينبغي أن يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

يجب إرفاق الوثائق التي تثبت توافر الشروط.

تسجيل رقم الجوال.

الضغط على زر الإرسال

شروط كفالة المطور للمطلقة

ينبغي أن تكون المرأة المطلقة سعودية الجنسية.

يجب أن تكون مقيمة بصفة دائمة داخل السعودية.

ألا تمتلك دخل ثابت خاص بها.

ألا تملك أي عمل.

أن نقيم داخل السعودية بمفردها.

المرأة المتزوجة يمكنها أن تتقدم من أجل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي ولكن ينبغي أن يتوافر بها شروط الضمان المطور للمتزوجة التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية، كما أنه يمكن للعازب والمطلقة الحصول على هذا الراتب كذلك في حالة توافر الشروط.

بهذا نكون وضحنا كافة شروط الضمان المطور للمتزوجة، وكذلك العازب والمطلقة، وقيمة هذا الراتب، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.