نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المشمولين بالحج في الاردن والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المشمولين بالحج في الاردن ينتظرها الكثير ممن قاموا بالتقدم للحج هذا العام، فمازلنا جميعًا مترقبين إعلان النتائج من قبل الجهات المعنية أسماء الأشخاص الذين تنطبق عليها الشروط الموضوعة الخاصة بالحج عام 2022، ولذا نجد أن هذا الموضوع قد تصدر محركات البحث في جوجل خلال هذه الأيام والدخول على بوابة الحج الأردنية بحثًا عن النتائج.

اسماء المشمولين بالحج في الاردن

لقد أعلنت وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية في الفترة الماضية عن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحج عام 2022، والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون الشخص المتقدم من مواليد 15/7/1957 حتى مواليد 31/12/1958.

المتقدم لم يؤد فريضة الحج من قبل.

الحصول على الجرعات المحددة الخاصة بفيروس كورونا، على أن يكون حاصل على شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة تؤكد ذلك.

بوابة الحج بالأردن للاستعلام عن اسماء المشمولين بالحج

تستطيع معرفة اسماء المشمولين بالحج في الأردن لعام 2022 من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على الموقع الخاص ببوابة الحج بالأردن من هنـــــا.

أدخل اسمك ورقمك القومي.

أدخل رقم التسجيل.

انقر فوق المربع الخاص بالاستعلام، وسوف تجد ظهور النتائج أمامك.

كما توجد أرقام هواتف قد خصصتها البوابة الإلكترونية للحج حتى تستخدمها في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالحج وهي كالآتي:

06-5621188.

0797166999.

0795900036.

0778465869.

0790445240.

0799137120.

0798702855.

0796658479.

وزارة الأوقاف اسماء الحجاج

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن أسماء الحجاج الأردنيين الذين قاموا بالتقدم للحج 2022 ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف الأردنية للحج هذا العام، إذ أنه قد تقدم عدد كبير من المواطنين للحج يصل عددهم إلى 20000 شخص، ولكن لن يقبل إلا الأكبر سنًا ومن يتوفر فيه الشروط.

يجب الإشارة إلى أن عدد الحجاج المقرر للأردن هذا العام هو 3600 حاج، بعدما كان في السنوات الماضية 8000 حاج، وبعد غلق التسجيل للتقدم للحج تم فحص الطلبات، ومن ثم سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحج خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خلال الساعات القادمة.

اسماء المشمولين بالحج في الاردن لعام 2022 تستطيع معرفتها عبر الدخول على البوابة الإلكترونية الأردنية للحج، أو الاتصال على ارقام الهواتف التي تم تحديدها للاستعلام عن أسماء الحجاج.

لقد وصلنا معكم لنهاية حديثنا الهام اليوم والذي يتعلق بأسماء المشمولين بالحج في الاردن هذا العام، كما وضحنا لكم طرق الاستعلام عن الأسماء من خلال البوابة الإلكترونية.