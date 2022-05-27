epedu.gov.iq رابط مباشر.. الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 فنحن على موعد مع إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق هذا العام 2022، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة والتي يرغب العديد من الطلاب في الحصول عليها في هذا التوقيت بعدما تم الانتهاء رسميا من أداء امتحانات الطلاب التي جاءت من خلال المدارس بشكل حضوري في جميع المحافظات بشكل عام، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في جميع المحافظات العراقية.

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق

وبالتزامن مع تساؤلات الطلاب المستمرة لكي يتم الاطمئنان على نتائج الثالث المتوسط حارجي ، فقد خرجت بعض المصادر المطلعة في وزارة التربية والتعليم العراقية لتوضيح كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالإعلان عن نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق هذا العام، والتي أكدت على أن أعمال تصحيح امتحانات الطلاب قد انتهت بالفعل وفي هذا التوقيت ننتظر رصد الدرجات الخاصة بالطلاب تمهيدا لكي يتم إعلانها إلكترونيا، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالحرص على مراجعة نتائج الطلاب والتأكد من صحتها في ان يتم طرحها للطلاب مباشرة، وقد كانت عمليات التصحيح والرصد قد جاءت في العديد من لجان ومراكز التصحيح المنتشرة في مختلف انتهاء المحافظات بشكل عام، والتي التزمت بكافة الإجراءات التي أكدت عليها الوزارة في اجراء الامتحانات هذا العام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات العراقية

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم العمل على تقديم نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي في مختلف المحافظات مم خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك لسهولة الحصول على النتائج بدلا من الطرق التقليدية المستخدمة في ذلك، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة عن طريق الخطوات التالية.