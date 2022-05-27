مجموعة بنك التنمية الإفريقى تطلق صندوقا استئمانيا مخصصا للاقتصاد الدائرى

جدة - نرمين السيد - كان مجلس إدارة مجموعة البنك قد وافق على التسهيلات فى 30 مارس. وباعتباره صندوق ائتمانى، سيوجه المرفق الجديد التمويل ونماذج أعمال الاقتصاد الدائرى المبتكرة للتخلص من المخاطر بما يتجاوز إدارة النفايات.

وسيعمل الصندوق الاستئمانى المتعدد المانحين على مدى خمس سنوات، وسيتلقى دعما مبدئيا بقيمة 4 ملايين يورو من حكومة فنلندا وصندوق تنمية دول الشمال الأوروبى، وسيركز المرفق على ثلاثة مجالات استراتيجية: بناء القدرات المؤسسية لتعزيز البيئة التنظيمية لابتكارات وممارسات الاقتصاد الدائرى وتقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال برنامج تطوير الأعمال، وتقديم المساعدة الفنية لتحالف الاقتصاد التدوير الإفريقى.

ويعد المرفق هو أول صندوق استئمانى مخصص من بنك التنمية الإفريقى لدعم ابتكارات الاقتصاد الدائرى وأطر السياسات.

ويعرف الاقتصاد الدائرى بأنه نموذج للإنتاج والاستهلاك يتضمن مشاركة المواد والمنتجات الحالية، وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها لأطول فترة ممكنة.

وقال جوها سافولاينن نائب المسئول بوزارة الخارجية الفنلندية والمحافظ المؤقت لمجموعة البنك بفنلندا، "تلتزم فنلندا بدعم تحالف الاقتصاد الدائرى الإفريقى والاقتصاد الدائرى كمسار للنمو الأخضر. كان مفتاح النجاح فى تصميم خارطة طريق الاقتصاد الدائرى فى فنلندا هو إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل الوزارات والحكومات المحلية والقطاع الخاص. نأمل أن تساعد مشاركة تجربتنا الآخرين على النجاح فى انتقالهم الدائرى".

وجدد الدكتور كيفين كاريوكى نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى للطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، تأكيد التزام البنك بتعزيز الاقتصاد الدائرى كاستراتيجية تنمية، قائلا: "تتوافق مبادئ الاقتصاد الدائرى مع أجندة بنك التنمية الأفريقى لتحويل أفريقيا نحو النمو الأخضر، إنه يتماشى بالفعل مع موضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام: تحقيق المرونة المناخية والتحول العادل للطاقة لإفريقيا.

وسيزيد مرفق الاقتصاد الدائرى الإفريقى من محفظة عمليات البنك التى تتماشى مع الاقتصاد الدائرى، وهذا يشمل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية مناخيا وقطاعات التصنيع الخضراء، وسيؤدى ذلك إلى إنشاء سلاسل قيمة جديدة تخلق وظائف جديدة للشباب الإفريقى".

وتلعب مبادئ الاقتصاد الدائرى دورا استراتيجيا فى دفع أولويات التنمية الخمسة الأولى لبنك التنمية الإفريقى، كما ستساعد الدول الأفريقية على تحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا.

وستعمل مبادئ الاقتصاد الدائرى أيضا على تعزيز تقدم البلدان نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمساهمة فى الانتعاش الاقتصادى لإفريقيا.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى (AfDB) لعام 2022، خلال الفترة بين 23 إلى 27 مايو فى العاصمة الغانية أكرا.

وموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام هو "تحقيق المرونة فى مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة لإفريقيا".