الرئيس البولندى: قد نشارك بالحرب ضد المجاعة العالمية ومحصولنا سيصل إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس البولندى إندجى دودا، اليوم الجمعة، أنه لم يستبعد انضمام بلاده إلى الحرب ضد المجاعة العالمية إذا استمرت روسيا فى منع الصادرات الزراعية الأوكرانية، مضيفا أن محصول بلاده قد يذهب إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى.





ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن دودا قوله، خلال مناسبة زراعية فى وراسو، إن الحرب فى أوكرانيا يمكن أن تعطل الإمدادات الغذائية العالمية لأن "أوكرانيا تشكل فى العديد من الأسواق جوهر واردات الحبوب وزيت عباد الشمس والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ الهجوم الروسى على أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، تم حظر صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية عبر طريق البحر الأسود التقليدى فيما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا إنه قد يفرج عن الشحنات إذا ألغى الغرب العقوبات التى فرضها على موسكو بسبب أوكرانيا. وقال دودا للمزارعين الحاضرين للمناسبة "اليوم من المحتمل أن ننضم إلى المعركة ضد المجاعة فى العالم، ربما سيذهب محصولك وما تحصده من الحقول هذا العام إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية والعديد من الأماكن الأخرى حيث سينقذ الأرواح".

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