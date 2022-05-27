جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (يلى) الفنلندية عن مستشفى هلسنكى المركزى الجامعى إن أول مريض بفنلندا لمرض جدرى القرود يتعافى حاليا فى المنزل وصحته جيدة إلى حد كبير.
وتابعت أنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس جدرى القرود فى البلاد فى وقت متأخر من أمس الخميس بينما قال لاسى ليهتونن، مدير التشخيص فى المستشفى، إنها الحالة الوحيدة التى يشتبه فى وجودها فى فنلندا حتى الآن.
ويعانى المريض، الذى يتعافى حاليا فى المنزل، من بثور وحمى شديدة، لكنه فى حالة جيدة بخلاف ذلك، وفقا للمستشفى.
وأوضح مدير التشخيص أن المريض سافر مؤخرا أوروبا وأنه يعرف مصدر العدوى وتتبع جهات الاتصال الوثيقة بالمريض، مؤكدا أن الفيروس غير قابل للانتقال بشكل كبير.
يعد فيروس جدرى القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط أفريقيا، وهو نادر لا ينتشر بسهولة بين البشر.
وانتشر جدرى القرود فى بلدان، بما فى ذلك بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا، من الأعراض "تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا تسجل أول حالة إصابة بجدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.