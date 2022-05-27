نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتيجتك عندنا” .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022 بالدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة واحدة من النتائج التي ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بكثير من أعمال التطوير في المناهج الدراسية خلال السنوات القليلة الماضية، وفي إطار خطة التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة، تقوم كذلك بتحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي على جميع المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وموقع محافظة القاهرة الإلكتروني، وبذلك يحصل الطالب على نتيجته أثناء وجوده في المنزل، فهو غير محتاج إلى النزول من المنزل والذهاب إلى المدرسة والبحث بين كشوفات أسماء جميع الطلبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني

صرح مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة الأستاذ محمد عطية، بأن امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي تمت بنزاهة وشفافية شديدة، وتم الحرص على السرية التامة لأوراق الأسئلة منعا للظاهرة التي انتشرت في بعض المحافظات الأخرى، للحفاظ على مستقبل جميع الطلبة.

كما قال عطية بأن المديرية لم تتلق أي شكاوى من جميع المدارس التي شهدت ماراثون الامتحانات، حيث اعتمد الجميع على التنظيم الشديد والدقة في تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم.

وتضم محافظة القاهرة 186068 طالبا وطالبة مسجلين في قيد الصف الثالث الإعدادي، أدى منهم 183066 الامتحانات في مواعيدها المحددة، ليكون نسبة الغياب ما يقرب من 3 آلاف طالب في كل مدارس المحافظة.

والجدير بالذكر أن عدد الطلبة المذكورة سابقا أدوا امتحانات نهاية العام بداية من يوم السبت الماضي الموافق 21 مايو، حتى يوم الخميس 26 مايو، وأن عمليات التصحيح مازالت مستمرة، وقد جاءت نتائج تصحيح بعض الأوراق مبشرة، وسوف يقوم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، باعتمادها رسميا عند انتهاء كل عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، تابعوا معنا خلال الأيام القادمة سوف نعلن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2022

من السهل على الطلاب في تلك الآونة من العصر وفي ظل الخدمات الرقمية لخدمات الحكومة وخدمات وزارة التعليم التمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عقب الانتهاء من اعتماد النتيجة وتحميها أون لاين على موقع الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

بعد الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني، يجب عليك اتباع الخطوات للاستعلام عن النتيجة واستخراج بيان درجات الطالب، وهذا من خلال تدوين رقم مقعد الطالب واسمه بالكامل للضغط على بحث للاستعلام عن النتيجة وإظهارها على الفور.

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