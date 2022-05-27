طريقة تقسيط Samsung Z Fold3 من STC وبنود الأهلية

طريقة تقسيط Samsung Z Fold3 من STC هي من الطرق الحديثة التي أعلنت عنها الشركة في إطار تقديم عروض أجهزة STC في المملكة العربية السعودية فتسح باقات الجوال بالحصول على خصومات كما أن الاشتراك في برامج التمويل يفتح فرصة للاستفادة من مميزات كثيرة منها تقسيط stc ايفون 13 كما يمكن الاستفادة من تقسيط سماعات ابل stc وسوف نتعرف على بنود الأهلية كما وفرنا سابقًا شركة كوارا للتمويل تقسيط ايفون 13 برو Max.

طريقة تقسيط Samsung Z Fold3 من STC

بعد أن اشتركت شركة الاتصالات السعودية مع شركة كوارا للتمويل أكدت على أن طريقة تقسيط Samsung Z Fold3 من STC أو الجوالات الذكية الأخرى تتم عبر الإنترنت، ولكن استكمال الإجراءات سيكون من خلال أحد فروع الشركة، وفيما يخص الإجراءات فهي كما يلي:

ينتقل العميل في البداية إلى رابط شركة الاتصالات السعودية.

ثم يختار خدمة الأجهزة واختيار كوارا للتمويل.

الاطلاع على شروط الأهلية، وكذلك معرفة أبرز المميزات والمتطلبات مثل الأوراق الثبوتية.

النقر على تعبئة طلب التمويل.

بعد دخول موقع التمويل، يرجى كتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

شروط الأهلية لتقسيط أجهزة STC

تصميم الشروط جاء في صالح جميع العملاء من كافة القطاعات وأيضًا من جميع الجنسيات ولمعرفة شروط الأهلية لتقسيط الجوالات الذكية يمكن قراءة الشروط التالية:

أدنى قيمة لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي ممن كانت أعمارهم من 21 إلى 24 سنة هي ثمانية آلاف ريال.

ولكن الموظفين في القطاع الحكومي ممن بلغوا سن 25 عام فإن حد الراتب لهم هو خمسة آلاف ريال سعودي.

ولكن جميع الأعمار للعاملين في القطاع الخاص يمكنهم التقسيط براتب لا يقل عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

والشروط السابقة خاصة بحاملي الجنسية السعودية، وأما ما يخص المقيم العامل في القطاع الحكومي أو الخاص، فإن رواتبهم وفق ما هو معلن من خلال الشركة لا بد ألا يقل عن سبعة آلاف ريال سعودي.

عند التأكد من توافر جميع شروط الأهلية يمكن التسجيل في التمويل من أجل تقسيط الجوالات منها جوال سامسونج الجديد بتقديم صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة ووثيقة بنكية بقيمة الراتب لآخر ثلاثة أشهر بحد أدنى.