نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع epedu.gov.iq جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني فقط

نتائج الثالث المتوسط الخارجي. أشرفت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي، حتى يتم الحصول على نتائج تلك المرحلة الهامة من التعليم من قبل أولياء الأمور والطلاب الذين قدموا الامتحانات خلال الأيام الماضية، وقد أكدت مصادر داخل الوزارة بالانتهاء الكامل والنهائي من عمليات تدقيق وتصحيح اجابات الطلاب لتلك المرحلة، تمهيداً للكشف عنها رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، ومن خلال السطور التالية موعد موعد موعد إعلان النتائج وخطوات استخراجها بالتفصيل، فقد أكدت الوزارة أن يتم الاستعلام عنها إلكترونيا تجنباً للمعاناة في التزاحم والتكدس أثناء استخراج النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الخارجي

منذ لحظة انتهاء اختبارات الصف الثالث المتوسط خلال الفترة الأخيرة، تم استئناف عمليات التصحيح والتدقيق الخاصة بأوراق إجابات الإمتحانات، وأكدت الوزارة اتباع آلية معينة في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه من درجات في مقابل مدى استيعابه للمادة وإجابته على الأسئلة في الامتحان، وأن العمل داخل لجان التصحيح يتم على وجه السرعة ليتم إعلان النتيجة خلال اللحظات القليلة القادمة، وأشارت البيانات الأولية ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب عن العام الماضي، وفيما يخص الموعد النهائي لإعلان النتائج في جميع محافظات العراق فقد تم تحديد أخر الشهر الجاري كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

انتهت امتحانات الطلاب بكل نجاح، فقد نجحت الوزارة في تسييرها بكل نجاح دون حدوث أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور، فقد تم تطبيق التعليمات الصحية والخاصة بإجراءات الحماية من فيروس كورونا، من تحقيق تهوية جيدة داخل لجان الامتحان والتعقيم المتواصل والمستمر قبل وبعد دخول الطلاب، وفي نفس السياق حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالعديد من مراحل التعليم بالعراق بشكل إلكتروني لتجنب التزاحم والاختلاط في ظل وجود الفيروس في البلاد.

وتمثلت الخطوات الواجب اتباعها للحصول على النتيجة فيما يلي: