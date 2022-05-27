أوكرانيا وإيطاليا تناقشان مزيدا من الدعم الدفاعى وإمدادات الوقود

وقال زيلينسكى، فى تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى وأطلعته على الوضع على خط المواجهة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية.
وأضاف: "نتوقع المزيد من الدعم الدفاعى من شركائنا، وتطرقنا إلى قضية التزود بالوقود، كما ناقشنا سبل منع أزمة الغذاء".
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