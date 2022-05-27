أوكرانيا وإيطاليا تناقشان مزيدا من الدعم الدفاعى وإمدادات الوقود

جدة - نرمين السيد - ناقش الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، قضايا الدعم الدفاعى الإضافى لأوكرانيا وإمدادات الوقود والجهود المبذولة لإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية لمنع أزمة الغذاء العالمية.





وقال زيلينسكى، فى تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى وأطلعته على الوضع على خط المواجهة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية.

وأضاف: "نتوقع المزيد من الدعم الدفاعى من شركائنا، وتطرقنا إلى قضية التزود بالوقود، كما ناقشنا سبل منع أزمة الغذاء".