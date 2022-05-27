الملكة رانيا تنعى والدها: اللهم افتح له أبواب السماء

جدة - نرمين السيد - وكتبت الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "اللهم فى يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التى انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم فى جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم". وتابعت: "اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبى، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه". واختتمت: "أبى العزيز، أتمنى أن ترقد بسلام".

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