ظهور 16 حالة جديدة من جدرى القرود فى إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان على موقع الحكومة البريطانى الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى إنجلترا بلغ 101 حالة وتوجد 3 حالات مؤكدة فى أسكتلندا وواحدة فى ويلز وواحدة فى أيرلندا الشمالية، ليصل إجمالى حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى 106.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال الخطر على سكان المملكة المتحدة منخفضا، "لكننا نطلب من الناس أن يكونوا متيقظين لأى طفح جلدى أو آفات جديدة، والتى قد تظهر مثل البقع أو القرح أو البثور على أى جزء من الجسم"، وذكر المسؤولون أن "نسبة ملحوظة" حدثت بين الرجال المثليين وثنائيى الجنس لكنهم لم يقدموا تفصيلا دقيقا.

واكتشف المرض فى 19 دولة فى جميع أنحاء العالم - بشكل رئيسى فى أوروبا - من الفيروس الشبيه بالجدرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعادة ما يتم اكتشاف العدوى بشكل متقطع فقط خارج غرب ووسط إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس فى الحيوانات.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة فى قرود المختبر فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وعادة ما يكون خفيفا ولكن يمكن أن يسبب مرضا شديدا فى بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 فى المائة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالا التى تسبب التفشى الحالى تقتل واحدا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدرى القردة إلى 21 يوما، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.