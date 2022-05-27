كندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة لجدرى القردة فى تورنتو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، ذكرت هيئة الصحة العامة فى تورونتو أن الفرد المصاب "لا يزال مستقرا ويتعافى فى المستشفى"، مضيفة أنها تلقت أيضا تأكيدا مختبريا على أن نتيجة فحص اثنين من السكان المشتبه فى إصابتهما بالفيروس جاءت سلبية.

وجاء فى البيان: "تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة من جدرى القردة مشتبه بها إلى هيئة الصحة العامة فى تورونتو اليوم أيضا"، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للحالات المحتملة إلى حالة واحدة والحالات المشتبه بها إلى أربع.

وأضافت أن الأفراد الأربعة يخضعون لاختبارات معملية "لتأكيد ما إذا كانوا مصابين بهذا الفيروس ويتعافون حاليا فى المنزل".

وقالت الوحدة الصحية إن جدرى القردة هو "مرض نادر يسببه فيروس يوجد عادة متوطنا فى وسط وغرب إفريقيا"، وجاء فى البيان: "تم التعرف عليه لأول مرة فى القرود، لكن أصوله لا تزال مجهولة".

وبحسب الوحدة الصحية، فإن الفيروس ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، بما فى ذلك السوائل من قرح جدرى القرود، والفراش أو الملابس الملوثة أو من خلال قطرات الجهاز التنفسى.