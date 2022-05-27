جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، ذكرت هيئة الصحة العامة فى تورونتو أن الفرد المصاب "لا يزال مستقرا ويتعافى فى المستشفى"، مضيفة أنها تلقت أيضا تأكيدا مختبريا على أن نتيجة فحص اثنين من السكان المشتبه فى إصابتهما بالفيروس جاءت سلبية.
وجاء فى البيان: "تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة من جدرى القردة مشتبه بها إلى هيئة الصحة العامة فى تورونتو اليوم أيضا"، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للحالات المحتملة إلى حالة واحدة والحالات المشتبه بها إلى أربع.
وأضافت أن الأفراد الأربعة يخضعون لاختبارات معملية "لتأكيد ما إذا كانوا مصابين بهذا الفيروس ويتعافون حاليا فى المنزل".
وقالت الوحدة الصحية إن جدرى القردة هو "مرض نادر يسببه فيروس يوجد عادة متوطنا فى وسط وغرب إفريقيا"، وجاء فى البيان: "تم التعرف عليه لأول مرة فى القرود، لكن أصوله لا تزال مجهولة".
وبحسب الوحدة الصحية، فإن الفيروس ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، بما فى ذلك السوائل من قرح جدرى القرود، والفراش أو الملابس الملوثة أو من خلال قطرات الجهاز التنفسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة لجدرى القردة فى تورنتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.