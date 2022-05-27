البرتغال تكتشف 16 حالة إصابة جديدة بجدرى القرود

وأوضحت المديرية العامة للصحة فى البرتغال، فى بيان، نقلته صحيفة "ذا برتغال نيوز" المحلية، أن جميع الإصابات المؤكدة ظهرت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و61 عاما، ومعظمهم تحت سن 40 عاما".
ويعد فيروس جدرى القردة، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو العض من قبل الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر.. وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق".
وانتشر الفيروس فى العديد من البلدان، بما فى ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.
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