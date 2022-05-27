بنك التنمية الإفريقى يدعم الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة فى كيب تاون

جدة - نرمين السيد - رحب البنك الإفريقى للتنمية (AfDB)، بالطلب الذى تقدم به وزير مالية جنوب إفريقيا انوك جودووانا، رسميا؛ لدعم كيب تاون بالمساعدة الفنية، من أجل تحقيق الانتقال العادل للطاقة النظيفة.





ووافق البنك، بحسب بيان نشر عبر موقعه، على تقديم الدعم من خلال مرفق الاستجابة الفورية لمجلس انتقال الطاقة، الذى أطلقه خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP 26" فى جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذى يموله صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك.

وتستهدف المساعدة الفنية تحسين كفاءة المؤسسات المعنية فى جنوب إفريقيا؛ للانخراط فى مناقشات مع الشركاء محليا وخارجيا فى عملية الانتقال العادلة.

وتقدمت دولة جنوب إفريقيا بطلب؛ لدعم مساهمتها المقرة وطنيا، التى كانت قد أعلنتها قبيل مؤتمر "COP 26" فى جلاسجو بالمملكة المتحدة.

وصاغت حكومة جنوب إفريقيا، خلال ذلك المؤتمر، الشراكة العادلة لتحول الطاقة "JETP" مع حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى.

وبمقتضى هذه الشراكة تعهدت الحكومات المشاركة بتقديم 8.5 مليار دولار مبدئيا كمساهمة باتجاه تمويل عملية عادلة لتحول الطاقة فى جنوب إفريقيا تنفذ على المدى الطويل، وتهدف إلى خفض اعتماد كيب تاون على الاستهلاك الكثيف للكربون فى توليد الطاقة الكهربية، وفى الوقت نفسه تطوير قطاعات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

ويتمثل الهدف فى تدعيم الانتقال العادل لكل من العاملين والمجتمعات التى اعتمدت تاريخيا على سلاسل إمداد الفحم؛ لتأمين سبل معيشتهم.

وتفرض تلك التحديات عقد شراكات لا غنى عنها مع كل من القطاع الخاص ومؤسسات تمويل التنمية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.

وكجزء من التزامه بتنمية قطاع الطاقة فى إفريقيا؛ وبالتوازى مع استراتيجيته الجديدة للطاقة فى إفريقيا "NDEA"؛ يلعب بنك التنمية الإفريقى دورا رائدا فى دعم دول القارة على صعيد مسيرتهم لتحول الطاقة عن طريق تقديم الاستشارة فى وضع السياسات، والمساعدة الفنية والتمويل.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى لعام 2022، خلال الفترة بين 23 إلى 27 مايو فى العاصمة الغانية أكرا.. وموضوع الاجتماعات لهذا العام هو "تحقيق المرونة فى مواجهة تغير المناخ والتحول العادل للطاقة لإفريقيا".