وزير اقتصاد لبنان: البلد يتجه إلى الانهيار ولابد أن يتحمل الجميع مسئولياتهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى تصريحات له، خلال إطلاق المجلس الوطنى لسياسة الأسعار، أن نقابات التجار أكدت أن أسعار السلع ترتفع بشكل متواز مع سعر صرف الدولار، ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفا للدولار الواحد فى أى من المتاجر، وذلك ردا على الارتفاع الكبير فى أسعار السلع تزامنا مع الزيادات المستمرة فى سعر صرف الدولار فى السوق غير الرسمية حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند حد 38 ألف ليرة لكل دولار، حيث بلغ الارتفاع قرابة 11 ألف ليرة فى 10 أيام.
وقال سلام إن من يريد استغلال حاجة الناس ستكون له الوزارة وأجهزتها بالمرصاد.
وأضاف أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطنى لسياسة الأسعار تماشيا مع ما وصفه بحالة الطوارئ فى البلاد، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة.
وارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير على مدار الأيام الماضية عقب انتهاء الانتخابات النيابية فى 15 مايو الماضى بقيمة وصلت إلى 11 ألف ليرة مما أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الوقود وجميع السلع والخدمات بشكل فاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية التى يعانى منها اللبنانيون.
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