الكرملين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا وبيلاروسيا لن تمنع اندماجهما

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الحرب الاقتصادية التى بدأها الغرب ضد روسيا وبيلاروسيا لن تمنع البلدين من إحراز المزيد من التقدم والاندماج داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.





وقال المتحدث الروسى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن هناك صعوبات مرتبطة بالحرب الاقتصادية التى بدأت على الأقل ضد اثنين من أعضاء الاتحاد الاقتصادى الأوراسى (روسيا وبيلاروسيا)"، مشددا على أن هذه الحرب لن تمنع البلدين من العمل داخل إطار المجلس الاقتصادى الأوراسى فى سبيل تحقيق المزيد من التطوير والاندماج.

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تقدم مساهمة جادة للغاية فى ضمان الأمن الغذائى وتتصرف بمسؤولية كبيرة فى هذا المجال، وقال بوتين، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى، اليوم الجمعة:" إن الوضع فى العالم ليس سهلا، ونحن ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى نقدم مساهمة جادة للغاية فى حل المشكلات الغذائية"، مشيرا إلى أن بلاده وجميع الأعضاء الآخرين فى الاتحاد يتصرفون بأعلى درجة من المسؤولية فى هذا المجال.

وقال "إنه من المهم استمرار إيلاء اهتمام خاص لضمان الأمن الغذائى"، موضحا أن جميع دول الاتحاد الخمس، من خلال إنتاجها الخاص، تغطى بالكامل الاحتياجات المحلية للأنواع الرئيسية من المنتجات الغذائية والزراعية. وكان بوتين قد لفت أمس الخميس، خلال اتصال هاتفى، مع رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، إلى أن وضع الأمن الغذائى قد ساء بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المناهضة لروسيا.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شارك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو" فى الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادى الأوراسى الذى يعقد حاليا فى مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، وشملت الجلسة مناقشات حول مسائل تطوير التعاون التجارى والاقتصادى مع الشركاء الأجانب.

كما ذكرت تقارير سابقة أنه من المتوقع أن يبحث المشاركون فى المنتدى الجوانب الحالية لعمليات الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، بما فيها الخطوط الاستراتيجية لتنمية التكامل بحلول عام 2025، مشيرا إلى أن المبادئ التوجيهية لسياسة الاقتصاد الكلى للدول الأعضاء فى الاتحاد ستتم الموافقة عليها.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادى الأوراسى هو مؤتمر تجارى سنوى للاتحاد الاقتصادى الأوراسى، ويعقد بالتناوب فى واحدة من الدول الأعضاء داخل الاتحاد.