عاجل- وفاة والد الملكة رانيا والأردن يعلن الحداد 7 أيام

جدة - نرمين السيد - نعى الديوان الملكى الهاشمى، بمزيد من الحزن والأسى، والد الملكة رانيا العبد الله، جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثانى، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى، الطبيب فيصل صدقى الياسين، الذى انتقل إلى رحمته تعالى فى عمان اليوم الجمعة.





ونقلا عن وكالة الأنباء الأردنية، فقد أمر الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، الديوان الملكى الهاشمى الحداد على الفقيد، فى البلاط الملكى الهاشمى لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة. ويعرب الديوان الملكى الهاشمى عن صادق التعازى وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

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