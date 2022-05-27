بايدن يرحب بانضمام فيجى لمبادرة اقتصادية جديدة فى منطقة آسيا- المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن بقرار فيجى الانضمام إلى الإطار الاقتصادى لمنطقة المحيطين الهندى والهادىء من أجل للازدهار كعضو مؤسس، لتصبح بذلك الدولة الرابعة عشرة والأولى فى جزر المحيط الهادئ التى تنضم إلى المبادرة الاقتصادية.





وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن الإطار الاقتصادى الهندى والمحيط الهادئ يعكس الآن التنوع الإقليمى الكامل لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، مع أعضاء من شمال شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ. وأضاف سوليفان: نحن متحدون جغرافيا فى التزامنا بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة. وأكد أن فيجى باعتبارها شريكا وثيقا للولايات المتحدة ورائدة فى المنطقة، ستضيف قيمة حيوية ومنظورا إلى الإطار الاقتصادى، بما فى ذلك الجهود الرامية لمعالجة أزمة تغير المناخ وبناء اقتصاد نظيف يخلق وظائف ذات رواتب جيدة. وتابع قائلا إن مستقبل اقتصاد القرن الحادى والعشرين إلى حد كبير سوف ينطلق فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وسيساعد الإطار الاقتصادى الهندى والمحيط الهادئ فى دفع النمو المستدام لجميع اقتصاداتنا. وشكرت الولايات المتحدة رئيس وزراء فيجى فرانك باينيماراما، معربة عن تطلعها إلى تعميق شراكتهما لصالح بلدانهما وجزر المحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ.

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