رئيس فلسطين يستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط القسيسة الدكتورة ماى كانون، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.





وأطلعت القسيسة كانون الرئيس الفلسطينى على نشاطات منظمتها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطينى، إضافة لدعمها من أجل مساندة كنائس فلسطين والوجود المسيحى فى القدس وفلسطين، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين. من جانبه، شكر الرئيس محمود عباس القسيسة كانون على مواقف منظمتها والجهود الكبيرة التى تقوم بها من أجل حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال والصمود والبقاء على أرضه، والحفاظ على الوجود المسيحى ودعم الكنائس فى فلسطين، وأطلعها على آخر المستجدات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأهمية العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات ووقف أعمال التطهير العرقى والتمييز العنصرى. حضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين رمزى خورى، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسى مجدى الخالدى.

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