بكين ترفض اتهامات بلينكن لها بتهديد النظام العالمي

بكين ترفض اتهامات بلينكن لها بتهديد النظام العالميأعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن رفضها لخطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخير الذي اتهمها بالسعي لـ"إعادة تشكيل النظام العالمي والقيم العالمية"، ونددت بما اعتبرته "تشويهاً لسمعتها".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، قوله: إن هدف الخطاب كان "احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأميركيتين".

وأشار إلى أن الخطاب "ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويشكّل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية".

وجاء ذلك رداً على خطاب بلينكن أمس، والذي قال فيه: إن "بكين تمتلك القوة الاقتصادية والعسكرية لتغيير النظام العالمي".. ووصف الصين أيضاً بأنّها "أكبر تحد يواجهه النظام العالمي على المدى البعيد"، وعبر في الوقت ذاته عن أمل بلاده واستعدادها "توسيع قنوات الاتصال المباشرة مع الصين، حول مختلف القضايا".