مواعيد اختبار القدرات 1443 الورقي والمحوسب عبر قياس للذكور والإناث

بالرغم من انقضاء معظم مواعيد اختبار القدرات 1443 في السعودية. إلا أن هناك دائما فرصة لم لم يسبق له التسجيل في اختبار قياس القدرات الذي يعد إلزاميًا لكافة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية. والمعروف أن اختبار القدرات بناء على اسمه هدفه قياس قدرات الطلاب المختلفة بحسب تخصصاتهم الدراسية. وهو يختلف عن اختبار التحصيل الدراسي الذي هدفه قياس ما تعلمه الطالب خلال مراحله الدراسية.

قياس نتائج القدرات المعرفية

الهدف الأول من أهداف اختبار القدرات هو قياس نتائج القدرات المعرفية لدى الطالب. وهذا الأمر مرتبط بالشعبة الدراسية فبالنسبة للطلاب الذين يدرسون في الشعبية العلمية يتم قياس قدرات معرفية ذات طابع علمي. أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يخضعون لاختبار قياس نتائج القدرات المعرفية في العلوم النظرية . وهذا أمر بديهي بحيث يتم اختبار قدرات كل طالب في مجال له صله بالتخصص الدراسي الأصلي. كما يهدف الاختبار إلى توحيد معيار القبول في الجامعات حيث يتم منح نتيجة اختبار القدرات العامة وزن نسبي عند المفاضلة بين الطلاب في مرحلة القبول الجامعي الموحد.

أنواع اختبار القدرات العامة

هناك عدة أنواع من اختبار القدرات العامة بحسب الطريقة والنوع كما يلي:

اختبار القدرات الورقي : وهو اختبار يتم على استمارات ونماذج أسئلة مطبوع سواء للطلاب أو للطالبات .

أما النوع الثاني في اختبار القدرات المحوسب : أي الذي يتم في مراكز الحاسب الآلي ومراكز التدريب التابعة لمركز قياس.

الاختبار الورقي متاح باللغة العربية فقط أما اختبارات قدرات المحوسبة باللغتين العربية والإنجليزية.

مواعيد اختبار القدرات 1443

بحسب نوع الاختبارات تختلف مواعيد اختبار القدرات 1443 الورقي والمحوسب على النحو التالي: