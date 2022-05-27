مواعيد اختبار القدرات 1443 الورقي والمحوسب عبر قياس للذكور والإناث

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بالرغم من انقضاء معظم مواعيد اختبار القدرات 1443 في السعودية. إلا أن هناك دائما فرصة لم لم يسبق له التسجيل في اختبار قياس القدرات الذي يعد إلزاميًا لكافة الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية. والمعروف أن اختبار القدرات بناء على اسمه هدفه قياس قدرات الطلاب المختلفة بحسب تخصصاتهم الدراسية. وهو يختلف عن اختبار التحصيل الدراسي الذي هدفه قياس ما تعلمه الطالب خلال مراحله الدراسية.
قياس نتائج القدرات المعرفية
الهدف الأول من أهداف اختبار القدرات هو قياس نتائج القدرات المعرفية لدى الطالب. وهذا الأمر مرتبط بالشعبة الدراسية فبالنسبة للطلاب الذين يدرسون في الشعبية العلمية يتم قياس قدرات معرفية ذات طابع علمي. أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يخضعون لاختبار قياس نتائج القدرات المعرفية في العلوم النظرية . وهذا أمر بديهي بحيث يتم اختبار قدرات كل طالب في مجال له صله بالتخصص الدراسي الأصلي. كما يهدف الاختبار إلى توحيد معيار القبول في الجامعات حيث يتم منح نتيجة اختبار القدرات العامة وزن نسبي عند المفاضلة بين الطلاب في مرحلة القبول الجامعي الموحد.
أنواع اختبار القدرات العامة
هناك عدة أنواع من اختبار القدرات العامة بحسب الطريقة والنوع كما يلي:
- اختبار القدرات الورقي : وهو اختبار يتم على استمارات ونماذج أسئلة مطبوع سواء للطلاب أو للطالبات .
- أما النوع الثاني في اختبار القدرات المحوسب : أي الذي يتم في مراكز الحاسب الآلي ومراكز التدريب التابعة لمركز قياس.
- الاختبار الورقي متاح باللغة العربية فقط أما اختبارات قدرات المحوسبة باللغتين العربية والإنجليزية.
مواعيد اختبار القدرات 1443
بحسب نوع الاختبارات تختلف مواعيد اختبار القدرات 1443 الورقي والمحوسب على النحو التالي:
- بالنسبة لاختبار الورقي للطلاب الفترة الثانية تم فتح باب التسجيل في 2 فبراير 2022 وحتى 5 مارس 2022 أما موعد اختبار القدرات الورقي للذكور فقد عقد خلال الفترة من 6 أبريل 2022 وحتى 16 أبريل 2022.
- كما تحدد موعد التسجيل في اختبار قدرات الورقي للإناث خلال الفترة من 31 يناير الماضي حتى 5 مارس 2022 وتم عقد اختبار القدرات خلال الفترة من 6 أبريل 2022 وحتى 16 أبريل 2022.
- أما موعد التسجيل في اختبار القدرات المحوسب فهو متاح طوال العام للذكور والإناث أما موعد أداء اختبار القدرات المحوسب فهو أيضا متاح طوال العام.
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