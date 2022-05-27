رابط مباشر الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس الترم الثاني من موقع بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات بدء الطلاب يبحثون عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس أو أي أخبار متعلقة بها، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد كشف الستار عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2022 الترم الثاني من قبل الجهات الرسمية، وسط توقعات بأن تعلن خلال أسبوع من الآن سواء في المدارس أو عبر بوابة التعليم الاساسي الرسمية على شبكة الانترنت، ونقدم لكم خطوات بسيطة للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

ويترقب أكثر من 10 آلالاف طالب ظهورنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الاساسي أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة، حيث بدأت بالأمس أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات الخاصة بالمحافظة، مع توصيات بأن تجرى تلك العمليات على قدما وساق حتى يتم الاعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم، وسط توقعات بأن يتم اتاحة الاستعلام عن النتيجة الأسبوع القادم بمشيئة الله، وكان طلاب اعدادية القاهرة قد بدئوا امتحانات في يوم السبت 21 مايو باختبار مادة اللغة العربية واستمرت حتى أمس الخميس، والآن مع طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022:

قم بالبحث والدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

اضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة.

قم بادخال البيانات المطلوبة:”الاسم، رقم الجلوس، الرقم القومي”.

بعد الضغط على كلمة “بحث”، ستظهر درجاتك في كل المواد خلال ثواني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم

هذا وقد كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن مازالت أعمال التصحيح داخل الكنترولات مستمرة، وبعد الانتهاء سيتم ارسال الكشوف إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من أجل اعتمادها واعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل على المحافظة، ولكل من يرغب في الحصول على نتيجته فور ظهورها يمكنه اتباع احدى تلك الطرق: