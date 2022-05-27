للمرة الأولى.. آسيا تتفوق على أوروبا فى مشتريات النفط الروسى

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فمن المتوقع أن "تتسع هذه الفجوة فى مايو الجارى"، أى أن آسيا ستتقدم بوتيرة أكبر على أوروبا فى مشتريات النفط الروسى، حيث يقول المحلل جين شى، إن حجم إمدادات النفط من روسيا الموجهة إلى أكبر اثنين من المشترين فى آسيا، وهما الهند والصين، قد وصل إلى مستوى قياسى، مرجعًا السبب فى ذلك إلى زيادة مشتريات الهند.
وأوضح المحلل الآسيوى، أنه فى 26 مايو الجارى، نقلت ناقلات النفط حوالى 57 مليون برميل من ماركة النفط الروسى "يورالس" و7.3 مليون برميل من ماركة نفط الشرق الأقصى الروسى ESPO، فى ارتفاع واضح عن مستوى 19 مليون برميل لماركة "يورالس" و5.7 مليون برميل لماركة ESPO فى فبراير الماضى.
وقالت "بلومبرج"، إن معظم الناقلات التى تحمل النفط الروسى تتجه إلى الهند والصين، موضحة أن واردات دول أخرى محدودة بسبب الوضع فى أوكرانيا، فى حين اشترت أكبر دولتين آسيويين ملايين البراميل بسعر منافس.
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