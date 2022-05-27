مستشار ألمانيا يحذر من أزمة مالية عالمية بسبب قروض الصين فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام المحفل الكنسى بمؤتمر الكاثوليك الألمان، قال شولتس إن ألمانيا تنسق مع الدائنين الغربيين الأعضاء فيما يسمى بـ نادى باريس، وتستعلم عن منح القروض حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.

وأضاف: "أحد الطموحات الكبيرة للغاية، التى نتابعها، هو ضم الصين كبلد يمنح العديد من القروض بطريقة جديدة"، محذرًا من " خطر حقيقى بالفعل يتمثل فى قدوم أزمة الديون الكبيرة التالية للجنوب العالمى من قروض منحتها الصين عالميًا دون أن تلقى نظرة عالمية شاملة لأن هناك العديد من اللاعبين فى هذا الصدد".

وأشار شولتس إلى أن هذا الأمر "سيوقع كلا من الصين وهذا الجنوب العالمى أيضًا فى أزمة مالية واقتصادية كبيرة لن تسلم منها بقية العالم"، مؤكدًا على ضرورة تغيير هذا الوضع.