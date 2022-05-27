جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام المحفل الكنسى بمؤتمر الكاثوليك الألمان، قال شولتس إن ألمانيا تنسق مع الدائنين الغربيين الأعضاء فيما يسمى بـ نادى باريس، وتستعلم عن منح القروض حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.
وأضاف: "أحد الطموحات الكبيرة للغاية، التى نتابعها، هو ضم الصين كبلد يمنح العديد من القروض بطريقة جديدة"، محذرًا من " خطر حقيقى بالفعل يتمثل فى قدوم أزمة الديون الكبيرة التالية للجنوب العالمى من قروض منحتها الصين عالميًا دون أن تلقى نظرة عالمية شاملة لأن هناك العديد من اللاعبين فى هذا الصدد".
وأشار شولتس إلى أن هذا الأمر "سيوقع كلا من الصين وهذا الجنوب العالمى أيضًا فى أزمة مالية واقتصادية كبيرة لن تسلم منها بقية العالم"، مؤكدًا على ضرورة تغيير هذا الوضع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار ألمانيا يحذر من أزمة مالية عالمية بسبب قروض الصين فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.