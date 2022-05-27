جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكى، أن اللقاء بين الوزير دى مايو وأومورزاكوف، تمحور حول توطيد الشراكة مع دولة تُعدّ رئيسية فى منطقة آسيا الوسطى، فضلا عن بحث سبل التنمية والتعاون الثنائى على المستوى السياسى، الثقافى والاقتصادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.