الكرملين: المفاوضات مجمدة مع أوكرانيا بقرار من كييف

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من كييف، ووفقا للنهج الذى اختاره الجانب الأوكرانى.





وحسبما نقلت الوكالات الروسية، أشار بيسكوف، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن "القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلى باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكرانى بوضوح، وما إذا كان مستعدًا لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقى للأمور على الأرض أم لا". وفى وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شكوكها إزاء صدق رغبة كييف فى إيجاد حل سلمى للوضع الراهن فى أوكرانيا، واعتبر نائب وزير الخارجية الروسى، أندريه رودينكو، أن تصريح الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، بأن المفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تستأنف إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، هو تصريح يستحيل وصفه بـ "البناء".

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