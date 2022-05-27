3 أيام من التخفيضات في دبي ابتداء من اليوم الجمعة 27 مايو 2022

3 أيام من التخفيضات في دبي وانطلاق الفعالية الجديدة التي قد أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ الفعاليات ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر مايو 2022 ميلادية، وتعد هذه الفعاليات من أهم الأحداث التي تم في دبي ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وتستمر فعالية دبي بمهرجانات والتجزئة لمدة ثلاث أيام ابتداء من اليوم الجمعة وحتي يوم الأحد القادم الموافق 29 من نفس الشهر الجاري في مختلف مراكز التسوق والمتاجر في دبي، حيث تتم الفعاليات بمشاركه واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم تخفيضات تصل إلي 90% لجميع المتسوقين من سكان دبي وجميع الزوار.

3 أيام من التخفيضات في دبي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي عروض العطور، أما عن مهرجان التجزئة في دبي فتتنوع العروض المميزة في المهرجان ما بين مكافآت وجوائز قيمة والاسترداد النقدي وبالتأكيد وجود التخفيضات المذهلة إلي تصل في بعض المنتجات إلي نسبة25% وحتي 90%، وبهذا فيستمتع المتسوقين من سكان دبي أو الزوار بالعروض المقدمة من أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية المفضلة لجميع المتسوقين سواء علي مستوي الإلكترونيات أو في عالم الموضة الجمال وغيرها ومن أهم العلامات التجارية التي تعرض منتجاتها بتخفيض رائع والتخفيضات كالتالي:

كالفين كلاين تصل التخفيضات من 25% وحتي 50%.

تصل التخفيضات من 25% وحتي 50%. كما يمكن الحصول علي تخفيضات من متاجر أميركان إيجل تصل إلي 50%.

تصل إلي 50%. وهناك تخفيضات تصل إلي 70% في متاجر ماكس في مختلف الفروع في دبي.

في مختلف الفروع في دبي. أما عن متاجر نكست فهناك تخفيضات علي بعض المنتجات المختارة التي تصل إلي نسبة 40%.

3أياممن التخفيضات في دبي

أما عن عشاق المجوهرات فهناك فرصة تسوق لدى مجوهرات في بعض الأماكن المخصصة لبيع الحلي وهي كالتالي:

الجوهرة تصل التخفيضات إلى 50 % على مجموعة مختارة.

تصل التخفيضات إلى 50 % على مجموعة مختارة. أما عن الساعات يمكنك التوجه إلى متاجر «ريفولي» التي تقدم عروضاً بنسبة 25 % إلى 50 % على منتجات مختارة

التي تقدم عروضاً بنسبة 25 % إلى 50 % على منتجات مختارة متاجر 1915 من «أحمد صديقي» تقدم بعض العروض علي منتجاتها وتصل التخفيضات بنسبة تراوح ما بين 25%.

و50 %على منتجات مختارة.

أما عن بعض العروض في الفعاليات الخاصة بالأثاث ومستلزمات المنزل من متاجر العلامات التجارية الشهيرة وهي كالتالي: