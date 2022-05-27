نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استخرج نتيجتك” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات عبر موقع نتائج الطلاب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عدد كبير من الطلاب موعد الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات، إذ يرغب جميع الطلاب بالصفوف الاول والثاني الاعدادي معرفة نتائج امتحاناتهم بالمواد الدراسية المختلفة التي خاضوها هذا العام وانتهوا منها في الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات فور اعتماد السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة عما قريب في الساعات القليلة المقبلة، لتقوم الجهات المعنية برفع نتائج الطلاب 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتيجة على الفور بسهولة من خلال بعض البيانات الخاصة بالطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات في عدد كبير من المحافظات في يوم 19 من مايو الماضي، أصبح القلق هو ما يجتاح البيوت المصرية التي يتواجد به طالب في المرحلة الاعدادية، ومن المقرر أن تنتهي حالة القلق فور ظهور النتيجة بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، ومن خلال الدخول إلى روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة، وهي خطوة إلكترونية مميزة تسهل على المواطنين الأمور وتقلل من الوقت والجهد.

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم جلوس الطالب من خلال روابط استخراج النتيجة الكترونيا بعد اعتماد النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وموافقة الوزارة على الكشوفات التي تشتمل على درجات الطلاب ونسب نجاحهم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تتمثل فيما يلي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

دخول الطالب إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي حددته الوزارة لنتائج الطلاب عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.

ثم يتم اختيار المرحلة الاعدادية.

بعدها يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني والصف الدراسي المقيد به الطالب سواء كان الفصل الاول الاعدادي أو الفصل الثاني الاعدادي، أو الشهادة الاعدادي الصف الثالث الاعدادي.

ثم يتم ملء بيانات الطلاب المختلفة من الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي واسم الطالب.

انقر على عرض النتيجة للاستعلام واستخراج النتيجة.

من المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصفوف الاول والثاني الاعدادي بعد ساعات قليلة مقبلة في بعض المحافظات، على أن يتم اعتماد النتيجة بكل محافظة على حدة من قبل السيد المحافظ التابع لكل محافظة، أما بالنسبة للشهادة الاعدادية فمن المقرر أن ينتهي طلاب الاعدادية من امتحانتهم بمادة العلوم في يوم الخميس الموافق 26 من مايو الجاري، ليستعدوا للانتهاء من أعمال الصتحيح والمراجعة والتدقيق ثم رصد الدرجات والموافقة على الكشوفات ليتم اعتماد النتيجة والاستعداد للتنسيق والدخول لمرحلة الثانوية.

انتهت عدد من المحافظات بالفعل من امتحانات الشهادة الاعدادية، وانتهت بعضها من أعمال التصحيح والمراجعة، في حين تجري أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في عدد آخر من المحافظات.

ومن المنتظر أن تظهر النتيجة بالمحافظات بعد أيام قليلة، ويمكنك استخراج النتيجة والاستعلام عنها عبر روابط الاستعلام المباشر عن نتيجتك بالمحافظات عبر موقعنا ثقفني، والتي تجدها أعلاه، فقط كل ما عليك هو النقر على الرابط للانتقال غلى نتيجة ثقفني حيث ننشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.

مازال الطلاب ينتظرون الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، خاصةً مع وصولنا إلى نهاية الأسبوع الجاري، وينتظر الطلاب في كل ساعة اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية من قبل المحافظين بجميع المحافظات، حتى يشرع الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الإنترنت من خلال روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية من قبل السيد محافظ الدقهلية في موعد أقصاه يوم 4 من يونيو المقبل، فقد انتهى الطلاب من امتحانات الشهادة الاعدادية في 19 من مايو الماضي، ومن المقرر أن تظهر النتيجة عبر روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني أون لاين فور اعتماد النتيجة، ويمكنك الحصول على نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة ثقفني، بالنقر على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية، والتي تجده أعلاه في تلك السطور.

هل يوم الجمعة الموافق 27 من مايو علينا ليستيقظ طلاب الشهادة الاعدادية على أمل جديد بظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات الترم الثاني 2022، حيث من المقرر أن تظهر بعد ساعات قليلة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد اعتماد نتائج الطلاب من قبل السادة المحافظين، كل محافظة على حدة ليتم استخراج النتيجة برقم الجلوس بسهولة.

ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات، وهي محافظة الجيزة، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة جنوب سيناء، وقد جاءت نسب النجاح مرضية للطلاب، ومن المقرر أن تظهر نتائج الطلاب 2022 للصف الثالث الاعدادي في بقية المحافظات خلال ساعات قليلة مقبلة، نتابع معكم لحظة بلحظة للكشف عن المزيد من التفاصيل فور حدوث أية تطورات جديدة بِشأن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022.

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