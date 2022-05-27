اعرف نتيجة الصف الأول الاعدادي الجيزة الترم الثاني 2022 بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الاعدادي الجيزة الترم الثاني 2022، مازالت لحظات التوتر والقلق تسيطر على أولياء الأمور والطلاب والطالبات لحين معرفة نتائج اختباراتهم بعد طول مذاكرة وتعب ومجهود من أجل تحقيق حلم النجاح بدرجات عالية وهو الهدف التفوق في كل مرحلة دراسية من سنوات النقل يليها الشهادة الاعدادية وتعد من أهم المراحل العمرية والتي تحدد مصير دخول المرحلة الثانوية ومن ثم نتيجة الثانوية العامة وهي الأهم في كافة المراحل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو دخول الكلية التي تحلم بها من كليات القمة، نتمنى من الله العظيم أن يعطيكم كل ما تتمنون ويوفقكم في حياتكم إن شاء الله.

نتيجة الصف الأول الاعدادي الجيزة الترم الثاني 2022

خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2022م، موقع إلكتروني رسمي يضم الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها نتائج الامتحانات، حيث تعرض البوابة نتيجة الصف الأول الاعدادي ونتيجة الصف الثاني الاعدادي ونتيجة ثالثة اعدادي بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، وفي هذا الصدد ضمت بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي جميع المحافظات ونتائج مراحل النقل عموماً بالاسم أو رقم الجلوس أو الرقم القومي، وذلك بكتابة البيانات وتحديد الصف والعام الدراسي والمرحلة الدراسية ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة سوف تظهر فور الإعلان عنها رسمياً، علماً بأنه حالياً متاح الاستعلام عن نتائج مراحل النقل عبر الرقم الهاتف المذكور عبر بوابة التعليم الأساسي 09000100 ولكنها خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم إعلانها قريباً جداً نظراً للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الجيزة برقم الجلوس

الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة.

اختر نتيجة الصف الأول الاعدادي أو يمكنك اختيار نتيجة الصف الثاني أو الثالث.

قم بالضغط على المربع باللون الأزرق (اضغط لمعرفة النتيجة).

ومن خلاله سوف تفتح نافذة بها خانة للرقم القومي قم بكتابته.

ثم اضغط على كلمة بحث سوف تظهر النتيجة على الفور.

جدير بالذكر أن نتائج مراحل النقل جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي..بالنجاح والتوفيق لكم جميعاً.